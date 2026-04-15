México gana oro y plata en el Mundial Juvenil de Taekwondo Tashkent 2026

Uzbekistán .- La selección mexicana de taekwondo cosechó una medalla de oro, gracias a la actuación de Guillermo Cortés en la categoría -59 kilos y una insignia de plata con Darah Ponce en -44 kg, en el Campeonato Mundial Juvenil Tashkent 2026, que se realiza en Uzbekistán y que concluirá el próximo viernes.

El jalisciense Guillermo Manuel Cortés Labastida se coronó en la categoría -59 kg, tras vencer por 2-0 en la gran final al coreano Ji Woon Ha. En su camino al oro, el mexicano venció en la primera ronda por 2-0 al esloveno Jakob Kastelic; en su segundo combate derrotó 2-0 al costarricense Gabriel Rodríguez, quien compitió bajo la bandera de la World Taekwondo y en octavos de final, doblegó 2-1 a Kirill Navraciuc de Moldavia.

Ya instalado en cuartos de final, Cortés Labastida venció al ruso Kambulat Guseinov por 2-1, victoria con la que aseguró la primera medalla para México en este Campeonato Mundial. En la semifinal, el mexicano superó por 2-0 al canadiense Zineddine Chebli, para tener su pase a la gran final.

Con esta presea, Guillermo Cortés sumó su tercera medalla de oro mundial ya que en su palmarés cuenta con los metales dorados del Mundial de Cadetes Sofía 2022 y el Mundial de Cadetes Sarajevo 2023.

Para México, esta insignia representa la quinta medalla de oro en Campeonatos Juveniles, luego de las históricas actuaciones de: Luis Osuna en Killarney, Irlanda, 2000; Idulio Islas en Suncheon, Corea del Sur, 2004; César Rodríguez en Tijuana, México, 2010 y Carlos Navarro en Tijuana, México, 2010. México regresó a lo más alto del podio mundial juvenil tras 16 años.

Por su parte, la chihuahuense Darah Shirley Ponce Núñez sacó la casta por la selección femenil y se adjudicó la medalla de plata en la categoría -44 kg, para darle a México su segunda presea en el Mundial Juvenil Tashkent 2026.

En su camino al podio, Darah Ponce venció en su primer combate por 2-0 a la finlandesa Aina Kirtselis, en la segunda ronda doblegó por 2-0 a la bielorrusa Dziyana Tolkina. Ya instalada en cuartos de final, la chihuahuense aseguró presea, tras derrotar por 2-0 a la rusa Elina Kamalova.

En semifinales, la mexicana triunfó por 2-0 ante la francesa Layna Bedouel y en la final cayó por 1-2 ante Aiym Serikbayeva de Kazajistán.

Con estos resultados, México acumula una medalla de oro y una plata en el Campeonato Mundial Juvenil Tashkent 2026 y además suma cuatro quintos lugares, con Edgar Hernández en -55 kilos, Joshua Cruz en -73 kg, Diego Chávez en +78 kilos y Fernanda Rodríguez en -59 kilos.

En las dos últimas jornadas del certamen, verán acción por México: Jonathan Adán en la categoría -51 kilos, Alexander Solorio en -63 kilos, Bogar Alberto López en -68 kilos, Alison Nava en -49 kilos, Amparo Gutiérrez en -52 kilos y Vania Mondragón en -63 kg.