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Redacción 15 abril, 2026

15 abril, 2026 Columnas

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Por Roberto Desachy Severino

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¡Ya ni la Cruz Roja funciona en Huauchinango!

Cualquier persona con dos dedos de frente, hasta si fuera el alcalde de Huauchinango, entendería que ninguno de los 217 municipios del estado debería carecer de los servicios de la Cruz Roja, aunque algunos lugares son pequeños y es entendible que carezcan de ello.

Pero…¿es lógico y sano que una ciudad de 104 mil habitantes, que además es Pueblo Mágico y, por consecuencia, la visitan más de 100 mil turistas al año, no tenga Cruz Roja, pese a la posibilidad permanente de que un residente o alguien de paso sufra algún accidente o contingencia y/o médica?

Por lo mismo, resulta lamentable y preocupante la situación de la delegación Cruz Roja Huauchinango, una de las instituciones de auxilio más antiguas y emblemáticas de la región, que cerró sus puertas a los servicios de emergencia, algo nunca antes visto y que diariamente pone en grave peligro a centenas de miles de personas: https://desdepuebla.com/2026/03/16/incendio-en-casa-habitacion-de-huauchinango-deja-dos-heridos/

La medida fue tomada por el presidente de ese organismo Juan Manuel Aduna, con el argumento de que carece de recursos para las emergencias y únicamente se enfocaría a traslados particulares, pese a que deja a la población sin respuesta inmediata ante accidentes viales, infartos o cualquier situación que requiera ayuda.

ADUNA SE PASA POR EL ARCO DEL TRIUNFO A LA CRUZ ROJA ESTATAL

Se sabe que, desde la delegación estatal de Cruz Roja, que encabeza Paula Saukko de Murrieta, la orden fue clara: Cruz Roja Huauchinango “tiene la obligación” de cubrir normalmente los servicios a la ciudadanía, pero Manuel Aduna ignoró el mandato y cerró las instalaciones.

El acto de desobediencia contrasta con la presunta misión de Cruz Roja mexicana de preservar la vida, la salud y aliviar el sufrimiento humano, con imparcialidad, neutralidad e independencia para brindar ayuda humanitaria.

Pero la virtual desaparición de esta institución en Huauchinango no es casualidad, tiene su origen en el cambio de directiva. Cuando Juan Manuel Aduna asumió la presidencia y Eduardo Cruz Gaona la Coordinación de Socorros, realizaron cambios a diestra y siniestra supuestamente para mejorar, pero la situación empeoró.

La falta de compromiso y capacidad del presidente del Consejo en poco tiempo llevaron al fracaso a la institución, recortes de personal, suspensión de cursos, mala planeación de colectas y la cancelación de las actividades de promoción terminaron por enterrar lo que por años se había construido: https://desdepuebla.com/2026/03/28/cruz-roja-de-huauchinango-suspende-emergencias-por-crisis-economica/

A LA DERIVA, HABITANTES Y VISITANTES DE ESTE “PUEBLO MÁGICO”

A la par, la negativa de trabajar ha generado un clima de indignación y abandono, la ciudadanía pide la intervención de la delegación estatal, para que lo destituya y ponga a una persona realmente capaz de cubrir el puesto, antes de que sea demasiado tarde.

Cabe resaltar que hace unos días se registró la explosión por acumulación de gas en una casa, el hecho dejó dos personas fallecidas y siete lesionados trasladados en vehículos particulares a falta de una ambulancia: https://desdepuebla.com/2026/04/02/dos-menores-sin-vida-y-tres-lesionados-tras-incendio-de-una-casa-en-huauchinango/

Como es lógico, el inútil presidente de Huauchinango, Rogelio López Angulo, que no es el culpable de la situación, tampoco movió un dedo para tratar de impedir el colapso de la Cruz Roja en su municipio, como armar una colecta entre sus burócratas y la gente, realizar alguna actividad para dar recursos a la institución o algo tan sencillo, como pedir apoyo a Cruz Roja mexicana, internacional o buscar benefactores.

Así que, si usted piensa darse una escapadita por dicho Pueblo Mágico, ¡tome todas las precauciones y procure que no le ocurra ABSOLUTAMENTE NINGÚN IMPREVISTO, porque –como le acabamos de informar – ¡en Huauchinango no sirve ni la Cruz Roja!.