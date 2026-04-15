Arranca torneo metropolitano de futbol en el Estado de México

Teoloyucan, Méx.– Con la participación de más de 20 municipios, el Gobierno del Estado de México puso en marcha el Torneo Metropolitano de futbol 2026, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui) que busca fortalecer la identidad regional y fomentar el uso de espacios públicos.

En el marco de la estrategia “Estadio de México. Un destino futbolero”, el titular de la Sedui, Carlos Maza Lara, encabezó la inauguración del certamen y destacó la importancia del deporte como un elemento de integración social. Señaló que estos espacios recuperados permiten generar convivencia entre familias y autoridades locales.

“El deporte también se disfruta en las canchas de barrio, en los espacios que hoy cumplen con la misión de unir a la sociedad”, expresó el funcionario, al tiempo que recordó que esta iniciativa surgió en el seno de la Comisión Metropolitana, donde también se analizan temas como movilidad, seguridad y medio ambiente.

Uno de los principales incentivos del torneo será para el equipo campeón, que otorgará a su municipio la rehabilitación de un espacio deportivo a elegir, ya sea una multicancha, trotapista, gradas o un módulo sanitario, como parte del programa estatal de obra pública.

El arranque se llevó a cabo en la Unidad Deportiva y Escuela del Deporte “Tratados de Teoloyucan”, donde más de dos mil asistentes dieron color al evento con porras y batucadas. En el partido inaugural, Nicolás Romero se impuso 3-2 a Teoloyucan en un encuentro disputado de principio a fin.

Municipios como Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Zumpango forman parte de esta competencia, que promueve el juego limpio y la convivencia, consolidando al futbol como una herramienta de integración social en la entidad.