UAEMéx impulsa cultura del cuidado

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) refrendó su apuesta por la igualdad y el bienestar al colocar el cuidado como eje central de su agenda institucional, afirmó la rectora Martha Patricia Zarza Delgado.

Durante la conferencia magistral impartida por la especialista Diana María Parra Romero, la primera rectora universitaria destacó que la actual administración ha priorizado a las personas, impulsando la creación de un Sistema Universitario de Cuidados.

Subrayó que esta visión se refuerza con la instalación de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados, lo que coloca a la institución a la vanguardia entre universidades públicas del país.

Además, resaltó que la UAEMéx se convirtió en la primera universidad pública mexicana en integrarse a la Alianza Global por los Cuidados, fortaleciendo su compromiso con políticas más justas e incluyentes.

Durante la conferencia magistral, Parra Romero explicó que el cuidado es fundamental para el bienestar social, aunque sigue siendo un trabajo invisibilizado y mayoritariamente asumido por mujeres.

“El cuidado es el impuesto oculto más alto que pagan las mujeres”, afirmó.

Finalmente, la especialista llamó a avanzar hacia una “sociedad del cuidado”, donde estas labores sean reconocidas como base del desarrollo y la igualdad.