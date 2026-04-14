Legisladores respaldan anuncio del partido de México rumbo al Mundial 2026 en Toluca

El diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política, y la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la Directiva de la LXII Legislatura mexiquense, acompañaron a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez al evento donde se anunció el partido de la Selección Mexicana de futbol contra Serbia, que se disputará el 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez, en Toluca, como su último encuentro previo al Mundial de Futbol 2026.

Al respecto, el legislador Francisco Vázquez resaltó el creciente entusiasmo que se vive en México de cara a la competencia. Subrayó la importancia clave de la participación del gobierno estatal en un evento de esta magnitud y el respaldo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Ante personas servidoras públicas estatales, congresistas, funcionarias de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y deportistas, la gobernadora señaló que este evento denominado ‘Estadio de México, destino futbolero’, es una oportunidad para demostrar que la entidad es un destino turístico. Además, indicó que, con miras al evento deportivo, se están reconstruyendo vialidades importantes que conectan con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicado en Santa Lucía, municipio de Zumpango.

Por su parte, Mikel Andoni Arriola Peñalosa, comisionado presidente de la FMF y presidente ejecutivo de la Liga MX, indicó que se eligió a la capital mexiquense, Toluca, al señalar que la ciudad alberga al Club Deportivo Toluca equipo que ostenta 12 títulos de liga, un bicampeonato y disputa actualmente su pase a las semifinales en la Copa de Campeones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF).

Aunado a ello, abundó, la Selección Mexicana Femenil disputará el próximo sábado 18 de abril su boleto a la segunda fase de las eliminatorias mundialistas ante Puerto Rico en el Estadio Nemesio Diez. Por ello, compartió, este recinto fue elegido para que el equipo de México cierre su preparación antes de su debut en la justa mundialista, que iniciará el próximo 11 de junio, con 48 equipos en Canadá, México y Estados Unidos.