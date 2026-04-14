SSEM presenta teatro guiñol como estrategia para aproximación social en EdoMéx

Estado de México. – Como parte de una estrategia para acciones de proximidad social que impulsa la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), personal del programa “Mi Escuela es un Espacio Seguro”, realiza presentaciones de teatro guiñol en planteles educativos para fortalecer la convivencia pacífica, la prevención del delito y la confianza entre la ciudadanía y sus instituciones.

Con la premisa de que la seguridad se construye todos los días con vigilancia, el diálogo, educación y cercanía, esta actividad se ha consolidado como una herramienta lúdica y efectiva, dirigida principalmente a estudiantes de nivel básico.

A través de personajes creados como el policía Saltap, la niña Ayde, el niño Miguel, el pájaro Tencho, el comandante Gallo y el ladrón Presley, se desarrolla “Un día de pinta”, puesta en escena que retrata situaciones cotidianas que pueden representar riesgos, como el contacto con personas desconocidas.

Esto ofrece a las niñas y los niños herramientas prácticas para su vida diaria, a través de mensajes sobre el respeto, el autocuidado, la prevención y la importancia de acudir a una autoridad ante situaciones de riesgo.

Al mostrar a las y los elementos de Seguridad como aliados cercanos que escuchan, orientan y protegen, se humaniza la labor policial y se crea un vínculo que contribuye a generar confianza, consolidar una relación positiva entre la comunidad estudiantil y las instituciones y generar espacios de convivencia que fomentan la corresponsabilidad en la construcción de entornos seguros.

En esta iniciativa participan cuatro grupos de las regiones Chimalhuacán, La Paz, Nezahualcóyotl y Texcoco, que presentan la misma puesta en escena con el objetivo de replicar mensaje preventivo en distintos espacios educativos y comunitarios para ampliar el alcance de esta estrategia de proximidad social: “Estuvo muy entretenida, no fue aburrida y la actuación fue lo que más me gustó, hay que obedecer y cualquier forma de peligro que este, si hay algún policía, acercarme a él opedirle ayuda”, compartió Jonathan, quien presenció la obra en el Parque Ecológico “Zacango”, junto con 300 personas más, entre niñas, niños, padres y madres de familia.

Para Cindy Domínguez Ayala, madre de familia, el teatro guiñol transmiten mensajes importantes para las niñas y los niños: “Les dan a entender que deben de confiar en la policía, que los policías están para ayudarlos cuando ellos se sientan inseguros o tengan algún problema”, comentó.

Las personas interesadas en la obra de teatro guiñol de la SSEM pueden solicitar información en el correo: [email protected].

Las próximas funciones serán los días 17 y 20 de abril en la primaria “Horacio Zúñiga” y en el Colegio “La Paz”, respectivamente, en el municipio de La Paz, además del 21 de abril en el Jardín de Niños “Frida Kahlo”, en Otumba.