Tlalnepantla, destino estratégico de reuniones: Pérez

Tlalnepantla, Méx.- El municipio de Tlalnepantla recibe el distintivo oficial como “Destino de Reuniones” por parte del Gobierno del Estado de México, informó el alcalde Raciel Pérez Cruz, quien agregó que Tlalnepantla aporta cerca del 12 por ciento del Producto Interno Bruto estatal, consolidándose como un polo de atracción de inversiones.

La Ciudad de Tlalnepantla -dijo- ha recibido el distintivo oficial que la acredita como Destino de Reuniones del Estado de México, un reconocimiento que refrenda el compromiso, por diversificar la economía local y fortalecer de manera integral el sector de servicios.

Pérez Cruz, mencionó que Tlalnepantla ha evolucionado de su histórica vocación industrial hacia un modelo de competitividad moderna donde el turismo de negocios y convenciones juega un papel clave.

“Esta transformación ha permitido que el municipio contribuya significativamente con cerca del 12 por ciento del Producto Interno Bruto de la entidad, generando una importante derrama económica que se traduce en mayores oportunidades para la región”, expresó el presidente municipal.

“La administración municipal ha impulsado políticas públicas orientadas al crecimiento con inclusión, promoviendo el fortalecimiento de la infraestructura y el desarrollo turístico que integra a la ciudadanía en la cadena de valor”, abundó.

Mencionó que esta distinción, los compromete a seguir trabajando en acciones que garanticen la competitividad y el prestigio del municipio.