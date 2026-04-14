Escuchan en Congreso la solicitud para crear buenos municipios en EdoMéx

Toluca, Méx.- La Comisión legislativa de Límites Territoriales del Congreso mexiquense recibió a representantes de las comunidades de Atzingo del municipio de Ocuilan, San Francisco Tlalcilalcalpan, del municipio de Almoloya de Juárez y Zinacantepec, de San Pablo de las Salinas municipio de Tultitlán y de Santa Catarina Ayotzingo del municipio de Chalco, que solicitan ser reconocidos como municipios.

Escucharon las necesidades sociales y motivaciones políticas de municipalidad, toda vez que crear municipios es una facultad del Congreso mexiquense.

En donde, el legislador Román Francisco Cortés Lugo (morena) recordó que la responsabilidad del órgano parlamentario que preside es ejercer esta función, crear municipios conforme a sus facultades constitucionales con rigor técnico y legal, garantizando que cada decisión fortalezca el orden social y no sea interpretada, bajo ninguna circunstancia, como un acto de arbitrariedad.

Los representantes de las comunidades mencionadas expusieron argumentos de carácter histórico e identitario, así como la necesidad de proteger sus culturas indígenas y sus recursos naturales; además, señalaron desatención de sus necesidades.

En el caso de la comunidad de Atzingo, los representantes expusieron motivaciones relacionadas con la protección de la cultura tlahuica y sus bosques; además, pidieron atención en cuanto a servicios básicos, espacios públicos, actividades productivas y seguridad.

De la comunidad de San Francisco Tlalcilalcalpan, buscan restituirlo como municipio en virtud de que dejó de tener esta categoría en 1892.

Indicaron que se busca el reconocimiento de derechos a la libre determinación y a la autonomía, así como al desarrollo social, económico, cultural y político, además de que consideran que favorecería la integración, la cohesión y la unidad social de su población.

De la comunidad de San Pablo de las Salinas, expresaron que se pretende la restitución de municipalidad, porque fue reconocido desde 1823; posteriormente anexado a Tultepec (1865) y finalmente a Tultitlán (1868), sin consulta ni voluntad de su población, por lo que piden el retorno a su estatus como municipio porque no se determinó su disolución.

Mientras de la comunidad de Santa Catarina Ayotzingo (Ayotzingo fue municipio de 1826 a 1894), sus representantes señalaron rezago social y educativo, aunado al deterioro ambiental, por lo que quieren detonar proyectos económicos y de energías limpias, así como garantías para ejercer el derecho a la educación.

Ahí, el congresista Ernesto Santillán Ramírez secretario de la comisión, solicitó conocer el impacto demográfico y la extensión territorial que conservarían los municipios de origen; sobre los casos de San Francisco Tlalcilalcalpan y San Pablo de las Salinas, consultó si se busca su restitución como municipio o la creación de uno nuevo.

Subrayó que la encomienda es velar por los derechos de la ciudadanía, actuando con absoluta imparcialidad y transparencia, sin distinciones ni privilegios.

En la reunión, ambos congresistas explicaron que la admisión de las solicitudes marca el inicio formal de la etapa de instrucción del procedimiento.