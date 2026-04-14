Recibe Atizapán de Zaragoza distintivo “Destino de Reuniones Estado de México”

Atizapán, Méx.- El alcalde Pedro Rodríguez Villegas, recibió el distintivo que reconoce a Atizapán de Zaragoza como “Destino de Reuniones Estado de México”, el cual posiciona al municipio como uno de los principales puntos con infraestructura, conectividad y servicios especializados para recibir congresos, convenciones, ferias y encuentros corporativos.

“Siempre he dicho que lo importante no es llegar, sino trascender y el hecho de que hoy Atizapán sea reconocido es señal de que estamos dejando huella”, afirmó el presidente municipal en la ceremonia convocada por la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México.

Durante su intervención, Rodríguez Villegas agradeció la voluntad de la gobernadora Delfina Álvarez de sumar esfuerzos y proyectar a la entidad mexiquense. “Así como he logrado que Atizapán esté considerado como el municipio con mejor percepción del estado, hoy es un orgullo saber que también podemos ser considerados como un gobierno que abre las puertas para que se generen reuniones empresariales que fortalezcan la economía, no nada más de Atizapán, sino del estado y por supuesto también a nivel nacional”, expresó.

Dijo que, como parte de las ventajas competitivas del municipio, cuenta con una infraestructura educativa, con cuatro universidades; espacios recreativos de alto nivel, como cuatro clubes de golf; así como atractivos naturales emblemáticos como el Parque de los Ciervos y la Presa Madín.

En el evento encabezado por Roberto Misael Vega Salinas, Director General de Promoción Turística del Estado de México, el alcalde resaltó que este tipo de reconocimientos incentiva la generación de empleos y el crecimiento económico local.

En esta primera edición, también fueron reconocidos los municipios Ixtapan de la Sal, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz y Toluca de Lerdo.