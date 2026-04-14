Desde el Congreso, invitan a la “Feria Nacional del Burro” en Otumba

Toluca, Méx.- Desde el Congreso mexiquense, la diputada del PRI y presidenta de la Comisión de Desarrollo Turístico y Artesanal, Lili Urbina, y el presidente municipal de Otumba, Hilarión Coronel, convocaron a las familias mexiquenses a disfrutar la “Feria Nacional del Burro” una de las celebraciones con mayor arraigo cultural en el Estado de México.

Dieron a conocer que la feria se llevará a cabo del 25 de abril al 3 de mayo, con un programa que incluye actividades culturales, exposiciones artesanales, eventos gastronómicos, espectáculos y el tradicional desfile.

La legisladora priista, señaló que esta festividad no solo representa una tradición emblemática, también es un motor de desarrollo económico y turístico para la región.

Y que desde la Comisión que encabeza, se impulsa el turismo con identidad, capaz de generar bienestar y consolidar oportunidades para productores, artesanos y prestadores de servicios.

“Desde la Comisión de Turismo y Desarrollo Artesanal del Congreso Mexiquense tenemos claro que este tipo de eventos son estratégicos, cuando se impulsa el turismo con identidad se genera desarrollo, cuando se respalda a los productores locales se fortalece la economía regional y cuando se promueven nuestras tradiciones se construye también futuro”, señaló la diputada local.

Mientras, el presidente municipal de Otumba, Hilarión Coronel coincidió en que la feria representa historia e identidad, agregó que esta tradición se transforma en una experiencia que impulsa el turismo y fortalece el comercio local.