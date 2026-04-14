Distintivo “Destino de Reuniones” devuelve el brillo a Naucalpan: Montoya

Naucalpan, Méx.- Al recibir el Distintivo “Destino de Reuniones” que otorgó el Gobierno del Estado de México a cinco municipios mexiquenses, el alcalde Isaac Montoya Márquez, expresó que Naucalpan cumple con todos los requisitos para competir en una de las industrias más importantes del mundo, como lo es el Turismo de Reuniones.

Este Distintivo otorgado por el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, reconoce a los municipios que cuentan con la infraestructura, conectividad y servicios especializados para ser sedes de convenciones y reuniones corporativas o de negocios, así como de congresos de asociaciones e Industrias, ferias y exposiciones comerciales y viajes de incentivos.

En su intervención, el alcalde agradeció la distinción a nombre de todas y todos los naucalpenses, así como de las y los empresarios del municipio y destacó el impulso de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, así como a la Secretaria de Cultura y Turismo, Nelly Carrasco, por colocar a todo el Estado de México como una de las principales entidades en el Turismo de Reuniones, que se constituye como una plataforma que impulsa la economía y brinda oportunidades de desarrollo y la atracción de inversiones.

“Naucalpan es un motor económico que aporta de manera decisiva al dinamismo del Estado de México con vocación clara para los servicios, para albergar congresos, convenciones, ferias, encuentros de alto nivel; en Naucalpan, tenemos una infraestructura destacada con hoteles, con una gran conectividad, con servicios, con talento, con un personal muy capacitado, pero sobre todo hay una voluntad de transformación y hay un gobierno que está dispuesto a participar de todas estas iniciativas que nos permitan seguir devolviéndole el brillo a nuestro municipio”, señaló.

En el centro de Convenciones del Estado de México, Montoya Márquez destacó que, se da un paso firme para devolverle el brillo a Ciudad Naucalpan que siempre ha tenido este potencial de desarrollo como principal puerta de acceso de la Ciudad de México y también como parte nuclear de la Zona Metropolitana del Valle de México, “con este Distintivo Destino de Reuniones permite destacar la infraestructura, destacar la conectividad, destacar los servicios, toda la oferta que tiene Naucalpan”.

En presencia del Director de Desarrollo de Reuniones de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, Raúl Pereda Razo y del Director General de Planeación y Desarrollo Turístico Sostenible, Mauricio Sánchez, agregó que el municipio cumple con todos los requisitos para competir en una de las industrias más importantes del mundo, como lo es el turismo de reuniones, una industria que no solo genera prestigio, sino que genera economía real, representa alrededor del 1.5 por ciento del PIB Nacional, generando más de 900 mil empleos directos e indirectos.

Comentó que un visitante de reuniones gasta alrededor de 2.5 veces más que un turista tradicional, “este reconocimiento es resultado una visión que hemos impulsado desde el primer día para sacar al gobierno del escritorio, llevarlo a la realidad del territorio, porque no se puede hablar de desarrollo económico si no existen condiciones reales para que ese desarrollo exista y por eso hoy en Ciudad Naucalpan apostamos por algo fundamental que es la movilidad como base de crecimiento”, enfatizó el alcalde.

Destacó que es algo histórico lo que sucede en Naucalpan en este año de las obras impulsado desde el Gobierno del Estado de México. “Estamos trabajando para que Naucalpan sea un destino atractivo, siempre competitivo y preparado rumbo al momento histórico en este año tan relevante en donde México es sede del Mundial 2026 junto con Canadá y Estados Unidos para que, cuando el mundo llegue a México estemos a la altura y tengamos las condiciones necesarias para recibirlos”, dijo.

Montoya Márquez, concluyó que se estima que más de 5 millones de visitantes arribarán al país, lo que representará una derrama económica que superará los 5 mil millones de dólares. “Este distintivo nos coloca en el mapa, pero también nos pide en el reto demostrar que estamos listos para competir y para recibir a todos los que nos visiten”, concluyó.