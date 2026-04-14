Barrio de Guadalupe, en San Mateo Atenco, estrena vialidad rehabilitada

San Mateo Atenco, Méx.- En cumplimiento a las necesidades de desarrollo de la población y parte de la mejora permanente a la infraestructura urbana, la presidenta municipal Ana Muñiz Neyra hizo acto de presencia en el barrio de Guadalupe y recorrió la recién pavimentada calle Carlos Hank González, acompañada por vecinas y vecinos, autoridades auxiliares, integrantes del Cabildo y personas servidoras públicas municipales.

En el encuentro realizado con la comunidad, la alcaldesa dijo que esta obra responde al afán de eficiencia de su gobierno y al compromiso de avanzar en movilidad, seguridad y modernización de las vialidades, especialmente de ésta que fue construida hace 30 años, presentando un grave deterioro y afirmó: “Decidimos decir sí, porque somos el gobierno del sí, el gobierno que cumple y el gobierno que trabaja. La pavimentación de esta calle responde a una necesidad real de las familias del barrio de Guadalupe y seguiremos trabajando para que las familias de esta zona del municipio tengan cada vez un mejor entorno”.

Ana Muñiz destacó que la mejora de la calle Carlos Hank González forma parte de un conjunto de acciones integrales realizadas en el barrio de Guadalupe, entre ellas pavimentaciones previas, rehabilitación de espacios públicos, mantenimiento hidráulico, ampliación del alumbrado público, jornadas comunitarias, programas sociales y fortalecimiento de la seguridad mediante la instalación de puntos estratégicos de monitoreo inteligente, con las respectivas cámaras de videovigilancia conectadas al C4 municipal.

Además, también hizo el anuncio de la tercera etapa de pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Benito Juárez, beneficiando a las familias del barrio de Guadalupe: “siempre elegimos el camino correcto y, cuando trabajamos unidos, unidas, hacemos viable la rehabilitación de más calles, más obras y más acciones que mejoren la vida de nuestras familias”, aseveró.

La mandataria municipal, reiteró que, su administración mantiene un gobierno cercano a la gente, que escucha y responde con resultados, impulsando obras y programas que fortalecen el bienestar social y el desarrollo comunitario en todos los barrios del municipio.