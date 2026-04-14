Myriam Montemayor regresa a Metepec con su concierto “Desamor”

Información y fotos: Joanna Millán

Toluca, Méx.- La ganadora de la primera edición de La Academia, Myriam Montemayor, regresó a la capital mexiquense para presentar su concierto “Desamor”, un espectáculo que reúne sus mayores éxitos, así como algunos de los covers favoritos de sus seguidores.

En conferencia de prensa, la cantante agradeció el cariño del público que la ha acompañado a lo largo de sus 24 años de trayectoria artística. Asimismo, adelantó que este viernes estrenará uno de sus nuevos videos musicales, el cual forma parte de sus recientes proyectos.

Al ser cuestionada sobre el mensaje que daría a quienes buscan desarrollarse en el ámbito musical, Myriam señaló a El Valle que cada persona debe luchar por cumplir sus sueños, ya que, aunque algunas puertas se cierren, siempre habrá una oportunidad destinada a cada proyecto.

Respecto a un posible reencuentro con sus compañeros de La Academia, recordó que ya se realizó uno en el Auditorio Nacional y expresó su deseo de que puedan reunirse nuevamente para un homenaje que tiene planeado.

Finalmente, invitó al público a acompañarla el próximo 29 de mayo en el Teatro Metepec. La venta de boletos ya se encuentra disponible a través de AREMA Ticket y existen descuentos, con el objetivo de que más personas puedan asistir a este concierto, que definió como un “desahogo colectivo” para cantarle al amor y al desamor.