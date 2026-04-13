Regresan más de 4.2 millones de estudiantes a clases en EdoMéx

Toluca, Méx.- Tras el periodo vacacional de Semana Santa 2026, más de 4.2 millones de estudiantes retomaron actividades escolares en el Estado de México, esto marca la continuidad de la vida académica en todos los niveles educativos.

De acuerdo con autoridades educativas, alumnas y alumnos de educación básica y media superior, tanto de escuelas públicas como privadas, regresaron a las aulas luego de suspender actividades del 30 de marzo al 10 de abril.

En este regreso también se reincorporaron 140 mil 314 docentes en 19 mil 606 escuelas públicas de nivel básico, quienes retomaron labores para dar continuidad al ciclo escolar.

En el nivel medio superior, más de 690 mil estudiantes regresaron a clases junto con 28 mil 919 docentes en mil 640 servicios educativos, que incluyen instituciones estatales, federalizadas, autónomas y privadas.

Por su parte, en el nivel superior, donde se cuenta con una matrícula superior a los 620 mil estudiantes, el retorno se realizó dependiendo del tipo de institución y sus respectivos calendarios académicos.

Cabe destacar que la semana pasada, más de 81 mil estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), tanto de nivel medio superior como superior, ya habían retomado sus actividades académicas en sus 55 espacios situados en todo el territorio mexiquense.

Con este regreso masivo, se reactiva plenamente la dinámica educativa en la entidad, así como la movilidad en zonas escolares y vialidades, tras el receso vacacional de Semana Santa 2026.