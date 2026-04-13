Chimalhuacán y UAEMéx firman convenio de colaboración

Chimalhuacán, Méx.- El gobierno local consolida su apuesta por la educación y el desarrollo de las juventudes a través de la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Unidad Académica Profesional (UAP) Chimalhuacán.

Este acuerdo, establecieron las autoridades, permitirá que estudiantes realicen prácticas profesionales, servicio social y estadías en distintas áreas de la administración pública local, lo cual permitirá que el estudiantado adquiera experiencia en un entorno real, al tiempo que se fortalecen los servicios que ofrece el gobierno municipal a la ciudadanía.

La alcaldesa de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez, encabezó la firma del convenio junto con la rectora de la UAEMéx, Marta Patricia Zarza Delgado, en la cual destacó la importancia de generar oportunidades reales de formación para las y los jóvenes del municipio.

Flores Jiménez subrayó el impulso que se ha dado a la educación a nivel nacional, reconociendo las políticas promovidas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, orientadas a ampliar el acceso a espacios educativos y mejorar las oportunidades para las nuevas generaciones.

Por su parte, la rectora de la UAEMéx destacó que esta colaboración contribuirá a consolidar una educación con enfoque social y crítico, además de posicionar a la UAP Chimalhuacán como un referente académico en la región.

Como parte de la jornada, se entregó un reconocimiento a la presidenta municipal por el respaldo brindado en la construcción del arcotecho en la institución, en 2023. Asimismo, se llevó a cabo la inauguración de la biblioteca “José Emilio Pacheco” y la presentación de un proyecto de clínica integral de atención a la salud, acciones que –se estableció-, fortalecen la infraestructura educativa y el bienestar de la comunidad estudiantil.

Finalmente, en el marco de las actividades de abril, se realizó un conversatorio con la intervención de las autoras independientes Nora de la Cruz, Zel Cabrera y Andrea Muriel, quienes compartieron sus experiencias en la creación y edición de libros, promoviendo el diálogo cultural entre las y los asistentes, incentivando al mismo tiempo la creatividad de los participantes, el entorno cultural y el interés colectivo por le lectura y el desarrollo de la imaginación a través de las letras.