Operativo “Regreso a Clases” permitirá un regreso seguro a las aulas: Contreras

Huixquilucan, Méx.- La alcaldesa Romina Contreras Carrasco informó que elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad, se desplegarán en las inmediaciones de las escuelas para vigilar el regreso a las aulas.

Este operativo consistirá en rondines con unidades móviles y pie-tierra, como una estrategia complementaria de seguridad pública, que busca prevenir delitos y tener una movilidad segura.

Contreras Carrasco, comentó que luego de que concluyera el periodo vacacional de Semana Santa, en las primeras horas de este lunes 13 de abril, el Gobierno de Huixquilucan implementará el operativo “Regreso a Clases”, para asegurar que los estudiantes, docentes y padres de familia lleguen a sus destinos, sin incidentes.

Dijo que, desde las 5:00 horas de este lunes, elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan se desplegarán en las inmediaciones de las escuelas, con el fin de resguardar la integridad física de los estudiantes, maestros y padres de familia, al controlar los límites de velocidad y asegurar un cruce seguro de peatones.

“Este operativo tiene el objetivo de reforzar la seguridad en las inmediaciones de las escuelas y acompañar a la comunidad educativa en el retorno a clases, pues sabemos que son miles los estudiantes que regresan a estudiar. Estaremos monitoreando 24/7 todo el territorio, toda vez que elementos de Seguridad estarán presentes en las escuelas y mantendrán patrullajes para cubrir las rutas de transporte de servicio público hacia las escuelas”, apuntó la presidenta municipal.

Explicó que el operativo “Regreso a Clases” también consiste en rondines con unidades móviles y pie-tierra en los trayectos que recorren los estudiantes, docentes y padres de familia, pues es una estrategia complementaria de seguridad pública, que busca prevenir delitos y tener una movilidad segura en puntos de alta afluencia, además de dar respuesta rápida ante emergencias, en caso de ser necesario.

El Gobierno de Huixquilucan hace un llamado a la población a respetar las señales de tránsito, pues la seguridad vial es una responsabilidad compartida, por lo que seguir estas normas ayuda a evitar congestionamientos, reducir el riesgo de accidentes y proteger la vida propia y la de terceros.

El director general de Seguridad Pública y Vialidad, Luis Antonio Alarcón Martínez, señaló que, desde los dos Centros de Mando de Huixquilucan, se realiza un monitoreo 24/7 en todo el territorio municipal y se mantienen los más de 20 operativos que se realizan todos los días; además, estas acciones se refuerzan con el despliegue de las seis torres de videovigilancia en puntos estratégicos, las más de mil cámaras de videovigilancia y los nueve arcos lectores de placas.