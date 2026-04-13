En EdoMéx conmemoran el Día de la Lucha contra el Parkinson

Toluca, Méx.– En el marco del Día Mundial y Nacional de la Lucha contra el Parkinson, que se conmemora el 11 de abril, el Gobierno del Estado de México dio a conocer que se diagnostican en promedio 30 casos cada mes, por lo que el sector salud busca que se refuercen las estrategias de atención y sensibilización a la población para su atención oportuna.

Víctor Torres Meza, Director del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades (CEVECE) de la Secretaría de Salud mexiquense, detalló que, durante 2025 se registraron 433 casos y, hasta la semana epidemiológica número 11 del presente año, se han notificado 75.

Precisó que, debido a la transición demográfica y epidemiológica, se prevé que este padecimiento se triplique para el año 2050, sobre todo en personas mayores de 60 años, con mayor incidencia entre la población masculina.

El titular del CEVECE, señaló que, a nivel nacional, se estima que entre 300 mil y 500 mil personas viven con Parkinson, por ello, la detección oportuna es clave para iniciar tratamientos que, si bien no curan la enfermedad, sí permiten controlar los síntomas y preservar la autonomía de los pacientes por más tiempo.

Dio a conocer que los síntomas más comunes son temblor en reposo, rigidez muscular, lentitud de movimientos y problemas de equilibrio, además de otras manifestaciones no motoras, como depresión, trastornos del sueño y pérdida del olfato, que pueden preceder al diagnóstico de este padecimiento.

Finalmente, reiteró que no hay una cura; sin embargo, se han desarrollado tratamientos para controlar y aliviar los síntomas que incluyen medicamentos, terapia física, apoyo psicológico y, en algunos casos, intervenciones quirúrgicas, para mejorar la calidad de vida del paciente.