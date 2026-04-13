Operación Restitución asegura 1,827 inmuebles en el EdoMéx

Toluca, Méx.- A través de acciones en el marco de Operación Restitución, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (MARINA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales han asegurado 1,827 inmuebles relacionados con delitos de despojo y contra la propiedad, de los cuales, 1,034 han sido devueltos a quienes han acreditado legítimamente su propiedad.

En la última semana, autoridades de los tres órdenes de gobierno que forman parte de esta estrategia realizaron acciones operativas en los municipios de Chalco, Chimalhuacán, Coacalco, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Tenango del Valle, Tenancingo, Toluca, Villa Guerrero y Zumpango consistentes en 17 cateos y 22 inspecciones, en las que se aseguraron 39 inmuebles de los cuales 34 eran casas habitación y 5 predios.

De esta forma, del total de los predios asegurados, 1,499 son casas habitación, 295 predios y 28 son inmuebles destinados a uso comercial.

Además, a partir del mes de abril del 2025, cuando inició la Operación “Restitución” ha permitido que sean más las víctimas que acuden a sede ministerial a señalar dentro de estos ilícitos, hechos relacionados con conflictos entre arrendatarios e inquilinos, familiares, de herencias o colindantes, entre otros, los cuales generalmente son resueltos a través de conciliaciones.

A través esta Operación permanente que, forma parte de la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, se han detenido 428 personas, 371 de ellas en flagrancia y 57 por orden de aprehensión, mismas que se encuentran en diversas etapas procesales ante una Autoridad Judicial.