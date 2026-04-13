Detienen a cuatro personas por robo con violencia en Valle de Chalco

Valle de Chalco, Méx. – En atención a una denuncia ciudadana, los elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), detuvieron a cuatro personas por probable participación en el delito de robo con violencia, entre ellas, un menor de edad, los hechos se registraron cuando efectivos estatales realizaban patrullajes de vigilancia como parte de las acciones implementadas y que emanan de las Mesas de Paz, para inhibir la incidencia delictiva, cuando al circular sobre la colonia Santa Cruz, donde fueron requeridos por un ciudadano.

La víctima refirió que momentos antes varios sujetos lo habían amagado con armas de fuego y un objeto punzocortante para despojarlo de sus pertenencias, por lo que, de inmediato, los uniformados implementaron un operativo en la zona que permitió ubicar y detener a Juan “N”, de 24 años, Joan “N” de 21 años, Aline “N” de 21 años y un menor de edad.

Apegados al protocolo de actuación, los oficiales realizaron una revisión a los sospechosos, en la que aseguraron una cartera de piel color negro, que contenía mil 500 pesos en efectivo, un cuchillo metálico con mango negro de aproximadamente 30 centímetros, una réplica de arma de fuego, así como dos motocicletas.

Posteriormente, fueron puestos a disposición de las autoridades del Ministerio Público, quienes determinarán su situación jurídica.