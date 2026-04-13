Detienen a presunto responsable de agresión con arma blanca en Metepec

Metepec, Méx.- En el municipio de Metepec, elementos de la policía municipal detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable de una agresión con arma blanca ocurrida el pasado sábado, luego de que se activaran de inmediato los protocolos de atención tras el reporte de una persona lesionada.

De acuerdo con información de la corporación, tras el aviso de emergencia, oficiales y servicios de auxilio acudieron al lugar de los hechos, mientras que el sistema de videovigilancia fue clave para identificar a un sujeto masculino relacionado con la agresión, en la que se habría utilizado un objeto punzocortante.

Las labores de investigación permitieron recabar información adicional que facilitó su localización. En coordinación con autoridades correspondientes, el individuo fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso legal en su contra.

El presidente municipal de Fernando Flores informó a través de redes sociales que el detenido contaba con dos órdenes de aprehensión vigentes, destacando la actuación de la policía local en su captura.

“Tras un reporte por una persona lesionada con arma blanca, nuestra policía logró ubicar y detener al presunto responsable mediante videovigilancia; el individuo contaba con dos órdenes de aprehensión vigentes. En Metepec, quien delinque enfrenta la ley”, señaló el edil.

La autoridad municipal reiteró que se mantendrán los operativos de vigilancia y acciones coordinadas para garantizar la seguridad de la población y que quienes atenten contra la tranquilidad de los ciudadanos enfrenten las consecuencias legales correspondientes.