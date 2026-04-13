En el SMSEM, capacitan a maestros de normales en atención con perspectiva de género

Toluca, Méx.- El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), en coordinación con la Dirección General de Educación Normal y la Secretaría de las Mujeres en la entidad, desarrollaron el Curso “Atención de Primer Contacto” para fortalecer el desempeño de los docentes que trabajan como enlaces de género en las 36 Escuelas Normales del Subsistema Educativo Estatal.

Durante el cierre de la capacitación, Jenaro Martínez Reyes, Secretario General del SMSEM y Raymundo Sánchez Zavala, Director General de Educación Normal, entregaron reconocimientos a las facilitadoras, además de constancias de participación a los educadores responsables de aplicar el protocolo contra la violencia de género, acoso y hostigamiento sexual en las aulas normalistas.

Al dirigirse a los asistentes, Jenaro Martínez agradeció el interés de la Gobernadora Delfina Gómez en fortalecer la formación continua del magisterio y destacó la importancia del trabajo conjunto para ofrecer a los docentes herramientas que les permitan realizar su labor en beneficio de los estudiantes, “hoy trabajamos en coordinación para abonar a una autentica transformación social que nos permita, a todos, vivir sin violencia”, subrayó.

Por su parte, Raymundo Sánchez refirió que esta capacitación refleja “la vinculación necesaria entre quienes defendemos la dignidad, justicia e igualdad con la bandera de la educación”.

El curso “Atención de Promer Contacto” se desarrolló a través de sesiones presenciales que tuvieron como sede el nuevo Auditorio “Forjadores de la Unidad Sindical” de las oficinas centrales del SMSEM, ubicadas en Santa Cruz Atzcapotzaltongo. En su realización, participó además el área de Igualdad y Equidad de Género de la Dirección General de Educación Normal, así como la Secretaría para la Atención a la Equidad de Género y Grupos Vulnerables del SMSEM.

La atención de primer contacto es la respuesta rápida que ofrecen los enlaces de género a la comunidad estudiantil para salvaguardar su integridad física y emocional, luego de identificar que han sido víctimas de violencia, acoso u hostigamiento sexual. El acompañamiento incluye escucha activa, seguridad, empatía, no discriminación, ni revictimización, además de orientación a instancias con servicios especializados que den seguimiento puntual a la situación.