Con el Trueque Verde, Gobierno del EdoMéx impulsa la Economía Circular

Toluca, Méx.- Con el objetivo de fortalecer la cultura ambiental y promover prácticas de consumo responsable, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS), llevó a cabo la segunda edición del “Trueque Verde” en el Parque Metropolitano Bicentenario de Toluca.

Esta iniciativa impulsa la economía circular con el reúso de prendas y objetos en buen estado, contribuyendo a disminuir el impacto ambiental generado por el consumo acelerado de la industria textil.

En esta edición se incorporó el intercambio de juguetes, una acción que busca fomentar en niñas y niños valores como la solidaridad, el cuidado del medio ambiente y el consumo responsable, promoviendo desde edades tempranas la importancia de dar una segunda vida a los objetos.

De acuerdo con organismos internacionales, dicho sector produce cerca de 92 millones de toneladas de residuos al año y genera aproximadamente el 10% de las emisiones globales de carbono, lo que hace indispensable promover alternativas sostenibles.

Durante esta edición, se contó con la participación de 50 expositores y la asistencia de más de 2,000 mexiquenses, quienes se sumaron al intercambio, compra y donación de ropa, fortaleciendo así una cultura basada en la reutilización y el aprovechamiento de recursos.

La Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Alhely Rubio Arronis, destacó que este tipo de actividades consolidan la participación ciudadana y permiten avanzar hacia modelos más sostenibles, al tiempo que contribuyen a la reducción de residuos textiles y al fortalecimiento del tejido social.

Con acciones como el “Trueque Verde”, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso de impulsar políticas públicas que promuevan la economía circular, la cultura ambiental y el bienestar de las familias mexiquenses, bajo el principio de que pequeñas acciones generan grandes cambios.