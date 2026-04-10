Presentan agenda empresarial en Congreso mexiquense

Toluca, Méx.- Empresarios del Estado de México presentaron una agenda de 15 propuestas entre estas una mejora regulatoria, proveedores locales en compras públicas, reformas a la Ley de Ingresos y al Código Administrativo, entre otras.

Durante el foro “Empresarias, Empresarios y Congreso del Estado de México”, el presidente de la Junta de Coordinación Política, José Francisco Vázquez Rodríguez, dijo que es necesario consolidar un modelo de colaboración entre los sectores público y privado, donde el crecimiento económico coadyuve al bienestar social.

Vázquez Rodríguez, dijo que las ideas expuestas en el encuentro serán integradas al diálogo legislativo, privilegiando el interés público y el desarrollo incluyente.

Mientras, la diputada, presidenta de la mesa directiva de la LXII Legislatura, Martha Azucena Camacho, luego de recibir la agenda empresarial, dio a conocer la instalación de mesas de trabajo para dar cauce a las peticiones del sector y dar seguimiento puntual a las propuestas presentadas.

Dijo que, el Congreso mexiquense no es un espacio donde los planteamientos se agotan en el diagnóstico, pero tampoco uno donde las propuestas se adoptan sin un análisis riguroso.

Mientras, Germán Miguel Jalil, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, dijo que las propuestas abarcan el fortalecimiento de la participación de proveedores locales en las compras públicas, la simplificación administrativa, así como mejores condiciones para la participación privada en los sectores de energía e infraestructura.

También incluyen el impulso a servicios de gran escala, la capacitación, la digitalización y la mejora de los mecanismos de vinculación institucional.