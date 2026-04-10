Atizapán realiza sesiones ordinaria y de cabildo abierto

Atizapán Méx.-Habitantes de diversas colonias de Atizapán, participaron en la Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria y la Octava Sesión de Cabildo Abierto, en el que se escucharon propuestas e inquietudes de vecinas y vecinos del municipio.

En este ejercicio democrático participaron Hilda Margarita Sánchez, vecina del Fraccionamiento Las Acacias; Oscar Campos Benítez y Jean Carlo Jiménez Sánchez, de Prados Ixtacala; Héctor Javier Hernández, de México Nuevo; Perla Adriana Cedillo Sánchez, de Nuevo Madín, y Mauricio Islas Caballero, del Pedregal, quienes compartieron planteamientos orientados a mejorar el entorno urbano y la calidad de vida en sus comunidades.

Tras agradecer la participación de las y los atizapenses, el Secretario del Ayuntamiento, Edmundo Ranero Barrera, en representación del alcalde Pedro Rodríguez Villegas, afirmó que cada uno de los planteamientos realizados en esta sesión serán valorados.

Las y los integrantes del Cabildo coincidieron en la importancia de incorporar las propuestas ciudadanas dentro de la planeación municipal, con el objetivo de traducirlas en acciones concretas que generen beneficios tangibles para la población.