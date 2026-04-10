GEM firman acuerdo para recibir el Foro Internacional Agroindustrial 2026

Redacción

Redacción 10 abril, 2026

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Metepec, Méx.– Con el objetivo de diseñar proyectos estratégicos; capacitar a productores, emprendedores y empresarios, y consolidar cadenas productivas más justas y competitivas, el Gobierno del Estado de México y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) firmaron convenio de colaboración para realizar el Foro Internacional Agroindustrial (FIA) 2026 en la entidad mexiquense en el mes de agosto.

Tras signar dicho convenio, María Eugenia Rojano Valdés, Secretaria del Campo, y María de Lourdes Medina Ortega, Presidenta Nacional de CANACINTRA, trabajarán conjuntamente en la organización de este espacio.

“Este acuerdo tiene por objetivo que lo que se produce en el campo mexiquense no se quede solo en la parcela, sino que se transforme, se comercialice mejor y genere mayores ingresos para quienes lo trabajan. Representa un puente entre el campo y la industria, un puente entre la tradición productiva y la modernidad tecnológica, un puente entre el productor y el valor que merece por su trabajo”, aseguró la titular de la Secretaría del Campo (SeCampo).

Por su parte, la Presidenta de CANACINTRA explicó que en esta quinta edición del FIA 2026, se abre un espacio que reunirá a líderes del sector, inversionistas nacionales e internacionales y empresas que están marcando el rumbo de la agroindustria, por lo que llamó a aprovechar esta oportunidad.

“Será una plataforma para el intercambio de ideas, la generación de alianzas estratégicas y la atracción de inversión. A través de este esfuerzo conjunto podremos destacar al Estado de México como un referente por su potencial productivo, su capacidad de innovación y su papel en el desarrollo económico nacional”, señaló Medina Ortega.

En el acto protocolario, realizado en la Secretaría del Campo en Metepec, también participó Sergio Sosa Flores, Presidente del Sector Agroindustrial de CANACINTRA; así como la Directora General de Desarrollo Agrario y Rural Sostenible, María del Rocío Martínez Martínez.

Asimismo, estuvieron presentes Gisela Osornio Silva, Titular de la Oficina de Representación de la Secretaría de Agricultura en el Estado de México, y José Luis Urrutia Segura, Vicepresidente Nacional de Comités, Comisiones y Representaciones de CANACINTRA.