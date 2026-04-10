“Impulsando tu Salud” cuenta ya con 8 mil afiliados: Montoya

Naucalpan, Méx.- “Semanalmente, dos unidades médicas móviles visitan las comunidades para fortalecer la cercanía con la población y también la prevención en salud”, expresó el alcalde Isaac Montoya Márquez.

Agregó, que tan solo siete meses, a través del Sistema Municipal DIF, se ha logrado consolidar el programa “Impulsando tu Salud” y que se cuenta con un registro de 8 mil 700 personas afiliadas y más de 24 mil atenciones de medicina general, optometría, farmacia, odontología y análisis de laboratorio de forma gratuita.

Semanalmente, dos unidades médicas móviles visitan las comunidades para fortalecer la cercanía con la población y también la prevención en salud, dos premisas que el presidente municipal marcó desde el inicio de su administración. En esta ocasión, se acudió a la colonia Lázaro Cárdenas para brindar las atenciones a las y los vecinos.

El Presidente Municipal, definió que el propósito de su gobierno humanista, es arribar a una comunidad con resultados, avances, políticas públicas y programas que se traduzcan en mejorar la calidad de vida y acceder a bienestar de las familias naucalpenses.

“Hoy venimos con la Jornada Impulsando tu Salud, con una diversidad de servicios totalmente gratuitos en el tema odontológico para la salud bucal, la salud dental, también la cuestión de la química sanguínea donde se revisa los análisis que tienen un costo en los laboratorios privados, pero que aquí son gratuitos, consultas médicas generales, las que ustedes requieran.

Tenemos un punto fijo en la colonia Raquelito e impulsaremos más, para abarcar más poblaciones”, dijo el alcalde.

“Vale la pena preguntar por qué antes no se hacían estos trabajos, por qué antes no había estos servicios de salud en las comunidades, por qué antes la obra pública estaba a un nivel ínfimo, cuando ahora logramos rebasar en un año lo que en tres años dejaron quienes nos antecedieron. Hoy se está haciendo el trabajo que dejaron de hacer a quienes les correspondía”, subrayó Montoya Márquez.

Agregó que, a diferencia de administraciones anteriores, se trabaja de forma paralela en diferentes rubros, como obras públicas, entre ellas, la rehabilitación de avenidas y calles principales como el Periférico Norte, la Luis Donaldo Colosio, Minas Coyote, así como el Mexicable Línea 3, que beneficiará a más de 40 mil usuarios diariamente, lo que cambiará la movilidad en Naucalpan.

En este sentido, para beneficiar a la población en sus necesidades primordiales, Montoya Márquez apuntó que, también se ha trabajado conjuntamente con los gobiernos estatal y federal, en materia hídrica y se han renovado pozos, tanques e infraestructura hidráulica.

En materia de seguridad afirmó que se ha logrado un gran avance en la reducción de delitos de alto impacto, robo a transeúnte, robo de vehículos y anunció que próximamente se inaugurará el nuevo C4 en Naucalpan Centro.