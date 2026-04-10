A través de programa entregan 670 materiales para mejorar viviendas en Huixquilucan

Huixquilucan, Méx.- La presidenta municipal, Romina Contreras, informó que, en alianza con la Congregación Mariana Trinitaria, se lleva a cabo el programa “Avanzando por las familias huixquiluquenses”, con el que, durante 2025 y lo que va del presente año, se entregaron más de 670 materiales para mejorar las viviendas.

Dijo que esta iniciativa, facilita el acceso a materiales para la vivienda, con el propósito de que más hogares cuenten con espacios óptimos y funcionales para sus actividades cotidianas.

Para Vicente Juárez, habitante de la comunidad de San Juan Yautepec, contar con agua caliente en su hogar hoy es una realidad, luego de recibir un calentador solar mediante el programa “Avanzando por las familias huixquiluquenses”, que lleva a cabo el Gobierno municipal, en alianza con la Congregación Mariana Trinitaria, y con el cual su familia tiene mayor comodidad y una mejor calidad de vida.

Otra de las beneficiarias de estos subsidios para el mejoramiento de la vivienda es Verónica Juárez Domínguez, de San Bartolomé Coatepec, quien destaca las bondades de este programa, pues pudo obtener de manera accesible artículos de buena calidad, por lo que agradeció a la alcaldesa Romina Contreras y a la Congregación Mariana Trinitaria por ofrecer estas iniciativas.

Al respecto, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, señaló que este programa permite acceder a subsidios para la adquisición de materiales para la vivienda como pintura, tinacos, cemento, impermeabilizante, cisternas y calentadores solares, contribuyendo así a que más hogares cuenten con espacios óptimos y funcionales, por lo que invitó a la población a que se sume a este programa y obtener este tipo de artículos.

“Agradecemos este trabajo en equipo con la Congregación Mariana Trinitaria, pues esta alianza es muy importante, porque cada apoyo que entregamos representa mucho más que un material, es la oportunidad de que una familia viva mejor y con mayor tranquilidad. En Huixquilucan, trabajamos con un gobierno cercano y humanista, escuchando a la gente y acompañándola para que pueda salir adelante y forjar un mejor futuro”, destacó.