Cruz Roja propone aportación anual por vehículo en EdoMéx para fortalecer sus servicios de emergencia

Toluca, Méx.- En un hecho sin precedentes para la vida económica y legislativa de la entidad, el Congreso del Estado de México llevó a cabo el Primer Foro de Empresarios y Congreso, un espacio que reunió a líderes del sector privado y representantes del Poder Legislativo con el objetivo de construir una agenda conjunta orientada al desarrollo económico, la competitividad y la simplificación administrativa.

El encuentro, promovido por legisladores locales, permitió escuchar de manera directa las necesidades del sector productivo, destacando temas como la reducción de la burocracia, el fortalecimiento de la seguridad jurídica y la facilitación de la inversión en la entidad.

Durante el foro, el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCE) presentó 15 propuestas clave enfocadas en la mejora regulatoria y el impulso a la inversión, consolidando una visión estratégica para detonar el crecimiento económico y la generación de empleo.

Uno de los momentos más relevantes del encuentro fue la participación de la Cruz Roja Mexicana en el Estado de México, que presentó una propuesta de iniciativa de ley enfocada en garantizar la sostenibilidad de su operación en la entidad.

El delegado estatal, Jorge Alberto Forastieri, explicó que la iniciativa propone establecer una aportación anual de 50 pesos por vehículo, la cual se integraría a los procesos de verificación vehicular o pago de tenencia.

Este mecanismo permitiría que la contribución se realice de forma práctica, ordenada y transparente, facilitando la participación ciudadana sin generar procesos adicionales.

La propuesta parte de un principio claro: una contribución accesible puede generar un impacto significativo cuando se suma a gran escala.

Con una aportación anual de tan solo 50 pesos por vehículo —equivalente a un gasto mínimo dentro del mantenimiento vehicular— se busca construir un modelo sostenible que permita:

• Mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias

• Fortalecer la infraestructura y equipamiento médico

• Ampliar los programas de capacitación y prevención

• Garantizar la operación continua de ambulancias y servicios de rescate

Además, este esquema permitiría a la institución contar con recursos más estables, reduciendo su dependencia de colectas esporádicas.

Un modelo de corresponsabilidad social

La iniciativa plantea un esquema de corresponsabilidad entre ciudadanía, sector privado y gobierno, donde cada vehículo registrado en el estado contribuye de manera directa al fortalecimiento de una institución clave para la atención de emergencias.

En un contexto donde la demanda de servicios prehospitalarios y de rescate continúa en aumento, este modelo representa una alternativa innovadora para garantizar la permanencia y eficiencia de la labor humanitaria.

El foro contó con la participación de diputados locales, incluyendo al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), así como empresarios de distintos sectores, quienes coincidieron en la importancia de mantener un diálogo constante que permita traducir las necesidades sociales y económicas en acciones legislativas concretas.

Este primer encuentro marca el inicio de una colaboración más estrecha entre el sector productivo y el marco normativo estatal, sentando las bases para un Estado de México más competitivo, pero también más solidario.

Con esta iniciativa, la Cruz Roja Mexicana reafirma su compromiso de evolucionar y adaptarse a los retos actuales, apostando por un modelo sostenible que fortalezca su capacidad de respuesta y garantice la continuidad de su labor humanitaria.