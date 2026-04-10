Descentralizan iniciativa “Abril, Mes de la Lectura”, llegó a Chimalhuacán

Chimalhuacán, Méx.- Martha Patricia Zarza Delgado, rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), inauguró por primera vez el Programa “Abril, Mes de la Lectura”, en la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán, lo que descentralizó la actividad que año con año conmemora la literatura.

Con el conversatorio de editoras independientes Bibliodiversas, la rectora auriverde indicó que la UAEMéx mantiene un compromiso permanente con el desarrollo y bienestar de la sociedad mexiquense en todas las regiones de la entidad.

En su edición 2026, Abril, Mes de la Lectura rinde homenaje al pedagogo brasileño Paulo Freire y en el marco de las actividades, la primera titular de la UAEMéx, subrayó que los espacios regionales son fundamentales para consolidar una institución más cercana, incluyente y progresista.

Zarza Delgado señaló que uno de los principales proyectos de la Administración Universitaria 2025-2029 es la implementación de la agenda cultural más amplia en la historia de la institución.

Como parte de este esfuerzo, el Programa “Abril, Mes de la Lectura” contempla más de 400 actividades distribuidas en 52 espacios académicos de la Máxima Casa de Estudios mexiquense.

Asimismo, indicó que esta edición reconoce a Paulo Freire como uno de los educadores latinoamericanos más influyentes, cuyas ideas continúan siendo un referente para los procesos de transformación educativa.

Por ello, invitó a la comunidad universitaria a participar en las actividades programadas, orientadas a fomentar el conocimiento y fortalecer el acceso a la cultura.

“Construyamos conjuntamente una institución renovada, que se transforma con la participación de su comunidad y avanza en la recuperación de su vocación de incidencia social y presencia comunitaria. Esta Universidad revaloriza lo regional y vincula la precisión de la ciencia con la sensibilidad de la cultura”, expresó.

En el conversatorio “Bibliodiversas”, las editoras Nora de la Cruz, Zel Cabrera y Andrea Muriel compartieron sus experiencias en el ámbito editorial independiente, así como los retos que enfrentan en el acompañamiento de autoras y autores.