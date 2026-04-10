Frena GEM pago de extorsiones por más de 7 mdp con trabajo coordinado en la Mesa de Paz

Toluca, Méx.– En la primera semana de abril, el Gobierno del Estado de México evitó el pago de 7 millones 762 mil 246 pesos exigidos por delincuentes dedicados a la extorsión, así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) en la Mesa de Paz, que encabeza diariamente la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

“En la Mesa de Paz revisamos el avance en el combate al delito de extorsión, donde gracias a las acciones y estrategias implementadas, se evitó el pago de más de 7 millones 700 mil pesos en intento de extorsión, del 2 al 8 de abril. Seguimos invitando a todas y todos a denunciar al 089 si ustedes o alguien que conocen están siendo víctimas de este delito”, dijo la Mandataria mexiquense en sus redes sociales.

En el informe, la dependencia estatal detalló que, del 2 al 8 de abril, se recibieron 937 denuncias, de las cuales 337 corresponden a extorsión telefónica, 320 a fraude telefónico, 64 llamadas maliciosas, 22 a extorsión electrónica, 17 fueron amenazas, 18 de extorsión por derecho de piso, cinco a extorsión directa y 154 a otros tipos de ilícitos. Los municipios con mayor número de extorsiones son: Toluca, Ecatepec y Nezahualcóyotl.

Los resultados derivan del trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno para combatir de manera eficiente la extorsión, con la finalidad de cuidar a las familias mexiquenses.

A la Mesa número 66 asistieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica; así como representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.