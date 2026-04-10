Anuncian alcalde reapertura de circulación de dos carriles de Pino Suárez en Metepec

Metepec, Méx.- El alcalde Fernando Flores Fernández informó este viernes, mediante un video difundido en redes sociales, que en los próximos días se liberará la circulación en sentido sur–norte de la vialidad Pino Suárez, específicamente a partir de su cruce con la calle Pedro Ascencio.

Esta intervención forma parte de un proyecto integral que contempla trabajos de drenaje, así como una estrategia de ingeniería ambiental que incluye la reforestación con arbolado adecuado en el camellón del jardín lineal y en el entorno inmediato.

En esta zona de alta actividad económica de Metepec, caracterizada por la concentración de comercios y servicios, se habilitarán dos carriles que permanecieron cerrados durante años debido a la presencia de un taller, situación que limitaba el flujo vehicular.

De acuerdo con información del ayuntamiento, la liberación de esta vialidad es resultado de múltiples gestiones y de la coordinación entre autoridades, iniciativa privada y particulares, lo que permitió alcanzar acuerdos en beneficio de la comunidad.

La reapertura tendrá un impacto significativo en la movilidad, considerando que por este punto circulan más de 4 mil 500 vehículos por hora, lo que representa aproximadamente 72 mil automóviles al día en un horario de 6:00 a 22:00 horas.

La obra busca mejorar la circulación vehicular, facilitar el tránsito del transporte público, fortalecer la seguridad vial y contribuir a un entorno urbano más ordenado y amigable con el medio ambiente. La vialidad Pino Suárez es uno de los principales accesos al sur de Metepec y al Valle de Toluca, por lo que su rehabilitación representa una intervención clave para la movilidad en la región.