PROPUESTAS TRIBUTARIAS PRESENTES DEL PASADO?.

Redacción

Redacción 9 abril, 2026

9 abril, 2026 Columnas

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POR: DAVID COLMENARES PARAMO.

Un tema que nunca ha dejado los espacios de los profesionales de la Economía, la Administración y el Derecho, es él que me tocó encabezar como Presidente del Colegio Nacional de Economistas, en los años noventa, cuando la principal temática que planteamos, fue la necesidad de una Reforma Fiscal Integral y la revisión del Sistema Nacional de coordinación fiscal, a través de una nueva Convención Nacional Fiscal, que me toco coordinar años después. Al respecto realizamos reuniones en varios Estados destacando Oaxaca, Querétaro, Tabasco y la CDMX. Conscientes en el CNE de que el tema Fiscal o Hacendario era central para el desarrollo social y de la Política Económica.

Conscientes, de que con sus dos vertientes: la del ingreso y la del gasto, teníamos que modernizar las finanzas estatales y municipales, vigilar el uso correcto de los recursos y dar un impulso a las universidades públicas de todo el País.

Era evidente desde entonces que nuestro sistema recaudatorio era uno de los menos suficientes, la recaudación tributaria, incluso con la suma de los ingresos no tributarios no daba suficiencia al gasto público para el desarrollo, además de rezagos sociales, en Infraestructura, gasto educativo, salud e incluso de mantenimiento y renovación de activos importantes en el sector público. En materia de política económica, ya era evidente que la Reforma Hacendaria era prioritaria para el País, más adelante me tocó coordinar la Cuarta Convención Nacional Hacendaria encabezada por el Titular de la SHCP.

Por otra parte, como sabemos desde hace algunos años la OCDE, la CEPAL, el CIAT, elaboran las estadísticas tributarias en América Latina, y el Caribe. La última edición es de 2025.

Asimismo, la CEPAL y la Cooperación Española, difunden el Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe, en la edición 2023. donde los ingresos tributarios totales como porcentaje del PIB de Brasil fueron del 32%, en Argentina del 27.8%, Costa Rica el 24.9%, y México, el 17.7%.

Estas cifras indican que tenemos que hacer un gran esfuerzo para fortalecer nuestros indicadores de desarrollo económico y social. Es claro que una revisión de la política tributaria es necesaria, que se requiere un gran esfuerzo nacional, sin afectar a los sectores de menores ingresos, pero tampoco a los generadores de riqueza.

Tanto CEPAL como la OCDE coinciden que los bajos niveles de gasto publico inhiben las finanzas públicas en su papel de pivotes del desarrollo, de ahí la necesidad de incrementarlos y fortalecerlos con la participación de todos.

La maestra Ifigenia Martínez señalaba en el texto mencionado, que al inicio del siglo XXI existía en México una clara conciencia de que la situación del país, especialmente económica no era satisfactoria. Solo como mención en ese trabajo, que coordino el CNE entre otros

participaron Carlos Mancera, Dionicio Meade, el CEESP, CONCAMIN, así como Horacio Sobarzo, entre otros.

Es evidente que vivimos una situación mundial compleja, sin embargo, también es cierto que si queremos fortalecer la política social, también debemos de impulsar el papel de la inversión privada, así como las economías de las entidades federativas y de los ayuntamientos.

PD: Un gran logro del Dr. Eber Betanzos nuevo titular, del INAP, destacado por múltiples virtudes, oaxaqueño brillante. Así como Secretario Técnico de la ASF.

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