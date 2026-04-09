EdoMéx recibe 3.2 millones de consultas médicas en 2025, a través del ISSEMYM

Toluca, Méx.– El Gobierno del Estado de México, a través del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) se posiciona como referente de la atención médica con 3 millones 257 mil 530 consultas otorgadas durante 2025 para salvaguardar la salud de sus derechohabientes.

Con el Poder de Servir y una capacidad clínica comprobada, se brindaron 1 millón 713 mil 235 consultas generales, 958 mil 633 de especialidad, 424 mil 571 urgencias y 161 mil 91 atenciones odontológicas, lo que confirma una red de atención robusta, resolutiva y cercana.

Asimismo, se aplicaron 119 mil 79 cuestionarios de detección oportuna de padecimientos crónico-degenerativos, se realizaron 45 mil 493 cirugías, 72 trasplantes (riñón, córnea, hueso, piel, tendón y tejidos) y se brindaron 38 mil 810 tratamientos oncológicos, además de atender 4 mil nacimientos, por citar algunos ejemplos.

En el marco del Día Mundial de la Salud, el perfil de demanda de esta institución refleja que los retos se apuntalan de la siguiente manera: 39 por ciento de atenciones por diabetes mellitus, 28 por ciento por hipertensión arterial, 12 por ciento por faringitis aguda, además de otras causas prevenibles, esto de acuerdo con reporte 2025 en la materia.

Por ello, con programas de promoción de la salud y medicina preventiva, el Gobierno del Estado de México fortalece la seguridad social mexiquense con servicios oportunos, humanos y de alta especialidad.