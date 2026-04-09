Mohamed exige máxima atención para la vuelta

Toluca, Méx.– Los Diablos Rojos del Toluca sacaron ventaja en casa tras imponerse 4-2 al LA Galaxy en la ida de los Cuartos de Final de la CONCACAF Champions Cup; sin embargo, lejos de relajarse, el técnico Antonio Mohamed dejó claro que la serie está lejos de definirse y que su equipo deberá mantener la concentración para cerrar la eliminatoria.

El estratega argentino lamentó los goles recibidos, especialmente por cómo se dio el trámite del partido. “Recibir goles no estaba presupuestado. Es el rival que menos nos pateó y el que más goles nos hizo. El futbol a veces no tiene lógica, pudimos haber ganado por más diferencia”, explicó.

A pesar del resultado favorable, Mohamed reconoció la calidad del rival y advirtió que el equipo estadounidense puede complicar en cualquier momento. “Es un rival de jerarquía, nos lo demostró. Tenemos que estar atentos porque nos puede hacer daño”, señaló.

Con dos goles de ventaja, Toluca viajará con cierto margen, pero con una idea clara: no especular. “Sabemos cómo tenemos que jugar la vuelta. No nos vamos a meter atrás, vamos a salir a competir como lo hacemos siempre de visitante. Esa es nuestra esencia y no la vamos a cambiar”, aseguró el timonel escarlata.

El “Turco” también resaltó la personalidad de su equipo, que supo reaccionar en momentos clave del encuentro. “Este equipo no renuncia nunca. Cada vez que nos golpearon, fuimos a buscar el partido. Eso habla del carácter que tenemos”, comentó.

Además, reconoció que algunos jugadores aún buscan recuperar su mejor versión tras lesiones, por lo que el plantel deberá encontrar soluciones sobre la marcha para sostener el rendimiento.

Finalmente, Mohamed se refirió al mediocampista Marcel Ruiz, quien atraviesa días importantes en su carrera. “Tiene que escuchar a su corazón. Es su decisión y nosotros lo vamos a apoyar en todo momento”, concluyó el estratega