Más de dos mil atenciones durante el “Operativo de Semana Santa 2026”, a través del SUEM

Toluca, Méx.– Durante el “Operativo de Semana Santa 2026”, realizado del 28 de marzo al 6 de abril, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, brindó dos mil 176 atenciones médicas prehospitalarias, a través del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), resultado de la capacidad de respuesta del personal especializado.

Ricardo Martínez de la Cuadra, Subdirector del SUEM, detalló que se desplegaron 28 ambulancias y vehículos de las unidades acuática, urbana, canina k9, búsqueda y rescate, con la participación de 102 elementos entre médicos y paramédicos.

Explicó que la cobertura partió de la Central de Operaciones Toluca y las bases Atlacomulco, Ecatepec, Huixquilucan, Villa Victoria, Ocuilan, San Felipe del Progreso y Luvianos, además de las subbases de Aculco y Morelos.

El equipo especializado de buceo rescató a dos personas sin vida en la Presa La Finca, del municipio de Villa Guerrero, una menor de 13 años y un hombre adulto de 36, quienes murieron ahogados; en este operativo participaron seis buzos: cuatro de fondo, uno de seguridad en superficie y un guía.

Estas acciones se realizaron para beneficio de la ciudadanía en una de las temporadas de mayor afluencia de turistas en la entidad y el personal del SUEM atendió con oportunidad los llamados de emergencia.