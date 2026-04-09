Ayuntamiento de Puebla va por línea de crédito por alrededor de 440 mdp

Desde Puebla

Este jueves, en comisión ordinaria de Patrimonio y Hacienda, el tesorero municipal, Héctor González Cobián, informó que el ayuntamiento solicitará una línea de crédito por 440 millones de pesos.

Resaltó que este dinero se debe pagar tres meses antes de concluir la actual administración y se va a utilizar en obra pública.

Agregó que esto es para no dejar deuda con los proveedores y que es un adelanto de recursos.

Dejó en claro que hay finanzas sanas en el gobierno de la ciudad.

“Hay finanzas sanas y tenemos mil 300 millones de pesos en bancos, pero ya están etiquetados para pagos pendientes y lo que estamos contratando es el seis por ciento del presupuesto aprobado del año fiscal 2026”, acotó.