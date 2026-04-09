Gobierno brinda orientación legal gratuita por internet en el EdoMéx
- Redacción
- 9 abril, 2026
- Estado de México
- EdoMéx, gratuita, Internet, orientación, Toluca
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Toluca, Méx.– En abril, el Gobierno del Estado de México pone a disposición de la población mexiquense asesoría legal gratuita en materia familiar a través del programa Chat en Línea, con el objetivo de atender sus dudas de forma rápida y segura, acción que acerca la justicia a cada región de la entidad.
El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México (IDP), a cargo de la Consejería Jurídica, es el encargado de resolver dudas jurídicas mediante este programa que se lleva a cabo los martes y jueves de 11:00 a 13:00 horas.
Con este tipo de acciones, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez acerca orientación y herramientas legales necesarias para la resolución de conflictos, al colocar al centro de las políticas públicas a la ciudadanía.
Los temas que se abordarán durante el mes de abril son: pérdida de la patria potestad; servicios de defensoría pública ¿Necesitas un abogado y no tienes dinero?; ¿Tienes algún familiar sujeto a un proceso penal? Asesoría jurídica en materia penal.
También se resolverán dudas sobre la guarda y custodia de menores; reconocimiento de paternidad; ¿Te quieres divorciar? Divorcio incausado, voluntario y notarial; violencia familiar y juicio en línea en materia familiar.
Las personas interesadas pueden acceder a la página https://edomex.gob.mx/chat para realizar sus preguntas, las cuales serán atendidas por personal capacitado y experto en las diversas temáticas.
Para más información están disponibles las redes sociales de la Consejería Jurídica @Consejeria.Edomex en Facebook y @CJ_Edomex en X; y del Instituto de la Defensoría Pública estatal @IDP.GEM en Facebook y @IDP_GEM en X.