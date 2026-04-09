Gobierno brinda orientación legal gratuita por internet en el EdoMéx

Toluca, Méx.– En abril, el Gobierno del Estado de México pone a disposición de la población mexiquense asesoría legal gratuita en materia familiar a través del programa Chat en Línea, con el objetivo de atender sus dudas de forma rápida y segura, acción que acerca la justicia a cada región de la entidad.

El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México (IDP), a cargo de la Consejería Jurídica, es el encargado de resolver dudas jurídicas mediante este programa que se lleva a cabo los martes y jueves de 11:00 a 13:00 horas.

Con este tipo de acciones, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez acerca orientación y herramientas legales necesarias para la resolución de conflictos, al colocar al centro de las políticas públicas a la ciudadanía.

Los temas que se abordarán durante el mes de abril son: pérdida de la patria potestad; servicios de defensoría pública ¿Necesitas un abogado y no tienes dinero?; ¿Tienes algún familiar sujeto a un proceso penal? Asesoría jurídica en materia penal.

También se resolverán dudas sobre la guarda y custodia de menores; reconocimiento de paternidad; ¿Te quieres divorciar? Divorcio incausado, voluntario y notarial; violencia familiar y juicio en línea en materia familiar.

Las personas interesadas pueden acceder a la página https://edomex.gob.mx/chat para realizar sus preguntas, las cuales serán atendidas por personal capacitado y experto en las diversas temáticas.

Para más información están disponibles las redes sociales de la Consejería Jurídica @Consejeria.Edomex en Facebook y @CJ_Edomex en X; y del Instituto de la Defensoría Pública estatal @IDP.GEM en Facebook y @IDP_GEM en X.