En el Cuauhtémoc, Alejandro Armenta encabezó presentación del Perú vs España

Desde Puebla

Desde el estadio Cuauhtémoc, este jueves se llevó a cabo la presentación del partido Perú vs España el 8 de junio en la ciudad de Puebla.

El director de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Ramel Pacheco celebró la gestión de la entidad para atraer este encuentro a México.

Destacó que en Puebla comenzará el mundial con este juego y el objetivo es dejar un legado.

A su vez, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Lousan aseguró que España está motivada por comenzar el camino rumbo al Mundial 2026 y por ello, empezarán a calentar motores con el amistoso contra Perú.E