SEMARNAT impulsa polo de economía circular en Puebla

Puebla, Méx.- Representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) sostuvieron un encuentro el 5 de abril la comunidad ejidal y habitantes del municipio de San José Chiapa, en Puebla, con el objetivo de difundir los avances y alcances del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI), un proyecto estratégico orientado a transformar la gestión de residuos en la región y a impulsar el desarrollo sostenible.

Como parte de un proceso informativo, a invitación de la comunidad ejidal del municipio, las autoridades del sector ambiental federal explicaron la naturaleza, modelo de operación y beneficios del proyecto, al aclarar que es un espacio industrial especializado donde los residuos se transforman en nuevos productos, energía o materias primas mediante procesos basados en los principios de la economía circular, sin que sea un basurero.

Durante el diálogo, destacaron que el proyecto contempla la integración de diversas industrias y procesos que permitirán aprovechar los residuos de manera eficiente. Entre ellos se encuentran la planta de separación para clasificar materiales y facilitar su valorización; el biodigestor capaz de transformar residuos orgánicos en energía, agua tratada y fertilizantes; y las tecnologías de reciclaje de plásticos, incluyendo aquellas que permiten procesar materiales de difícil aprovechamiento.

Aseguraron que también se prevé el aprovechamiento de llantas para producir insumos utilizados en la pavimentación de suelos; en el procesamiento de residuos de construcción para generar grava y arena reciclada; en el tratamiento de electrónicos para recuperar metales y componentes valiosos; así como la fabricación de materiales de construcción a partir de residuos no reciclables. En conjunto, los procesos del PODECIBI conforman una industria que busca cerrar círculos en las cadenas de reciclaje y reducir la presión sobre el medio ambiente.

Los representantes de la SEMARNAT expusieron que los beneficios del PODECIBI en la región son amplios, ya que en el medio ambiente busca disminuir la cantidad de residuos que llegan a tiraderos, disminuirá la contaminación del suelo, agua y aire, y aprovechará materiales que actualmente se desperdician; en lo social, se espera la generación de empleos locales, el fortalecimiento de la educación ambiental y mejor en la gestión de residuos de los municipios cercanos; y en lo económico el polo impulsará nuevas cadenas productivas, atraerá inversión y consolidará el desarrollo industrial de la zona, convirtiéndose en un motor de crecimiento sostenible.

La SEMARNAT continuará informando en la región sobre el proyecto del PODECIBI para fortalecer la participación social, el diálogo y la transparencia para garantizar que la población cuente con información amplia, clara y verificable sobre esta iniciativa ambiental.