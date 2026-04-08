Procesan a conductor por muerte de familia venezolana en Chalco

Redacción

Redacción 8 abril, 2026

8 abril, 2026 Policía

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Chalco, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo vinculación a proceso contra Cristian “N”, investigado por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio en agravio de dos adultos y un niño, así como lesiones a una menor de edad, hechos registrados en el municipio de Chalco.

El pasado 2 de abril, las cuatro víctimas de nacionalidad venezolana, dos adultos y dos menores de edad, viajaban a bordo de una motocicleta en calles del municipio referido, donde habrían sido impactados por Cristian “N”, que manejaba un automóvil, tipo sedán.

Derivado de los hechos perdieron la vida los dos adultos, hombre y mujer, así como el menor de edad, en tanto que la niña resultó lesionada por lo que fue trasladada a un hospital, donde recibe atención médica: la reportan como grave.

Además, el probable implicado fue detenido y presentado ante el Agente del Ministerio Público, quien inició la indagatoria por los delitos de homicidio y lesiones. Posteriormente fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedó a disposición de un Juez, quien lo vinculó a proceso por ambos ilícitos.

La Autoridad Judicial estableció además plazo para la investigación complementaria de dos meses y como medida cautelar la prisión preventiva, no obstante, al investigado se le debe considerar inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.

Cabe señalar que el DIF Municipal, así como la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas en el Estado (CEAVEM), brindan apoyo integral a la menor lesionada para su guarda y custodia, además de correr con los gastos de traslado de un familiar que se encuentra en Venezuela.