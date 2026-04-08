El Toluca pega primero y toma ventaja ante LA Galaxy en la Concachampions

Foto: Saulo Magno

Toluca, Méx.- Los Diablos Rojos del Toluca hicieron pesar el Estadio “Nemesio Diez” y dieron un paso importante rumbo a las semifinales de la CONCACAF Champions Cup, tras imponerse 4-2 al LA Galaxy en el duelo de ida de los cuartos de final. El conjunto escarlata mostró contundencia ofensiva y carácter en momentos clave para llevarse la ventaja a territorio estadounidense.

Desde los primeros minutos, el equipo dirigido por Antonio Mohamed dejó en claro su intención de dominar el encuentro. Apenas al minuto 12, Nicolás Castro abrió el marcador tras aprovechar un mano a mano frente al arquero rival, definiendo con potencia para encender el “Infierno”. El gol temprano permitió a los locales asentarse en el terreno de juego y manejar los tiempos del partido.

Antes del descanso, el Toluca amplió la ventaja. El portugués Paulinho apareció dentro del área tras un servicio preciso de Jesús Angulo y empujó el balón al fondo de las redes para el 2-0. Sin embargo, no todo fue positivo para los mexiquenses, ya que el defensor Federico Pereira tuvo que abandonar el partido por una molestia física, generando incertidumbre en la zaga escarlata.

Para la segunda mitad, el LA Galaxy reaccionó y comenzó a presionar con mayor intensidad. Al minuto 60, Paulinho estuvo cerca de ampliar la ventaja, pero su remate se estrelló en el poste, dejando escapar una oportunidad clara. Minutos más tarde, el cuadro visitante descontó gracias a una gran jugada individual de Gabriel Pec, quien venció a Luis García con un potente disparo para el 2-1.

El partido entró en un ida y vuelta constante. Al 72’, nuevamente Paulinho apareció dentro del área y, con un zurdazo, devolvió la ventaja de dos goles para Toluca. Sin embargo, el conjunto angelino no bajó los brazos y encontró el 3-2 en la recta final, cuando Marco Reus empujó el balón tras una jugada a balón suelto.

Cuando parecía que la diferencia se acortaría peligrosamente, Paulinho firmó su gran noche al marcar el 4-2 definitivo, tras una jugada de insistencia dentro del área que terminó por sentenciar el marcador.

Con este resultado, el Toluca viajará a Estados Unidos con ventaja en la serie. El partido de vuelta se disputará el próximo 15 de abril a las 19:00 horas en el Dignity Health Sports Park, donde los Diablos buscarán sellar su pase a la siguiente ronda y mantener vivo el sueño internacional.

Alineaciones:

Toluca FC: Luis García, Bruno Méndez, Federico Pereira, Andrés Pereira, Nicolás Castro, Jesús Angulo, Jesús Gallardo, Helinho, Franco Romero, Alexis Vega y Paulinho.

Suplentes: Hugo González, Diego Barbosa, Antonio Briseño, Sebastián Córdova, Luan García, Pável Pérez, Mauricio Isais, Oswaldo Virgen, Fernando Arce, Everardo López, Franco Rossi y Víctor Arteaga.

LA Galaxy: John Marcinkowski, Miki Yamane, Maya Yoshida, Emiro Garcés, John Nelson, Edwin Cerrillo, Elijah Wynder, Harbor Miller, Erik Thommy, Gabriel Pec y João Klauss.

Suplentes: Novak Micovic, Brady Scott, Julián Aude, Lucas Sanabria, Justin Haak, Isaiah Parente, Marco Reus, Mauricio Cuevas, Chris Rindov, Rubén Ramos, Julian Placias y Troy Egersma.