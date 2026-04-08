Adultos mayores reciben sillas de ruedas, bastones y andadores en EdoMéx

Toluca, Méx.– Con la premisa de que la movilidad es un derecho que devuelve la autonomía y la alegría de vivir, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), entregó de enero a marzo más de 2 mil 900 ayudas técnicas a personas adultas mayores, con una inversión superior a los 6.8 millones de pesos.

A través de la coordinación que mantiene Karina Labastida Sotelo, Directora General del DIFEM, con los Sistemas Municipales DIF, se realizaron ocho eventos regionales con sede en Tlalmanalco, Papalotla, Tultitlán, Amanalco, Atlacomulco, Almoloya de Alquisiras, Tonatico y Tenango del Valle, para entregar andadores con ruedas y asiento, bastones de un punto y de cuatro puntos, sillas de ruedas y paquetes de pañales a beneficiarios de 98 municipios.

Cabe mencionar que las ayudas técnicas permiten a las personas mayores con discapacidad permanente o temporal, atender su rehabilitación integral e inclusión con el propósito de mejorar la calidad de vida en aspectos de movilidad o comunicación: salir de casa, convivir con la familia, acudir a una cita médica, caminar con mayor estabilidad y disfrutar de la vida con más tranquilidad.

Sem Yesui Mejía Juárez, Coordinador de Atención a Adultos Mayores del DIFEM, afirmó que, para este organismo, las personas mayores son un grupo de atención prioritaria y son el pilar de las acciones encaminadas a transformar historias de vida.