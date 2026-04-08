IEEM impulsa la profesionalización en Derecho Electoral con Maestría

Toluca, Méx.- A través de la Décima Cuarta Generación de la Maestría en Derecho Electoral (MDE), el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) invita a personas interesadas en especializarse en procesos electorales siguiendo los principios de certeza y legalidad, al programa para fortalecer herramientas teóricas, metodológicas y conocimientos en derecho constitucional y electoral.

Este posgrado, con duración de dos años, ofrece una formación integral que articula teoría, metodología y práctica, con el propósito de comprender, analizar los procesos electorales, desde su organización hasta su calificación. Asimismo, brinda herramientas para el desarrollo de habilidades estratégicas, el pensamiento crítico y una visión especializada en materia electoral.

Actualmente, la convocatoria para ingresar a la MDE se encuentra abierta. El periodo de preinscripción estará disponible hasta las 15:00 horas (tiempo del centro de México) del 11 de mayo de 2026, a través del correo [email protected]. Como parte del proceso de selección, las y los aspirantes deberán presentar un examen de conocimientos, el cual se aplicará de manera presencial el 11 de junio de la presente anualidad.

El programa de estudios de la MDE cuenta con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) y respaldo institucional, lo que garantiza una preparación sólida y pertinente frente a los retos actuales de la vida democrática del país. Las clases se impartirán en los salones del Centro de Formación y Documentación Electoral (CFDE) del IEEM.

La maestría está dirigida a personal del IEEM, integrantes de partidos políticos, personas servidoras públicas de organismos electorales, así como a quienes buscan especializarse y ampliar sus oportunidades profesionales en el ámbito electoral.

Para más información sobre los requisitos y el plan de estudios, se puede consultar el sitio web oficial del IEEM https://www.ieem.org.mx y las redes sociales institucionales.