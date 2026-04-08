Delfina Gómez presume uniformes que portarán mexiquenses en la Olimpiada Nacional 2026

Toluca, Méx.- La gobernadora Delfina Gómez Álvarez en compañía de titulares de diversas secretarías estatales, dio a conocer a través de sus redes sociales los uniformes que portarán los deportistas mexiquenses durante su participación en la próxima Olimpiada Nacional CONADE 2026, un evento que reúne a jóvenes talentos de todo el país.

“Les presumo estos hermosos uniformes que estarán usando más de mil deportistas mexiquenses que nos representarán en la Olimpiada Nacional CONADE 2026. Sabemos que pondrán el nombre del #EdoMex muy en alto y demostrarán que su disciplina y constancia rendirán frutos. ¡Mucho éxito!”, expresó en X.

En un mensaje complementario, la mandataria estatal añadió: “Mucho éxito a las y los deportistas que estarán representando al #EdoMex en la Olimpiada Nacional CONADE 2026. ¡Son un orgullo y un ejemplo para todas y todos!”

Con el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el Estado de México no solo competirá con una delegación masiva, sino que también fungirá como sede estratégica para las etapas clasificatorias regionales. Este enfoque permitirá a los atletas locales acceder a instalaciones de primer nivel y prepararse de manera óptima para los retos nacionales.

La Olimpiada Nacional CONADE 2026 se llevará a cabo principalmente entre abril y junio de 2026, distribuyéndose en varias sedes a lo largo de la República Mexicana. Se espera que más de mil jóvenes deportistas mexiquenses demuestren su talento y esfuerzo en disciplinas que van desde atletismo hasta deportes de conjunto, contribuyendo al fortalecimiento del deporte estatal y nacional.

La presentación de los uniformes y la confirmación de la participación mexiquense destacan el compromiso de la administración estatal con la juventud y el deporte, reforzando la importancia de la disciplina, el trabajo en equipo y la constancia como valores fundamentales para el desarrollo personal y colectivo.