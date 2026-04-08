El Poder Judicial está preparado para ofrecer procesos ágiles y eficientes: Macedo

Toluca, Méx.- El presidente magistrado del Poder Judicial del Estado de México, Héctor Macedo García, dijo que la institución se encuentra preparada para ofrecer procesos judiciales más ágiles y eficientes, particularmente en materia mercantil, como parte de una estrategia orientada a atraer lo que denominó “turismo judicial”.

En entrevista, el titular del Poder Judicial mexiquense explicó que esta iniciativa busca incentivar a grandes empresas del país a resolver sus controversias legales en el Estado de México, aprovechando factores como su ubicación estratégica, la cercanía con la Ciudad de México y la capacidad operativa de sus juzgados.

Señaló que esto permitiría no solo brindar resoluciones más rápidas, sino también contribuir a reducir la saturación que enfrentan tribunales en otras entidades.

“Tenemos condiciones para ofrecer juicios más expeditos y confiables. Esto puede ayudar a despresurizar la carga de trabajo en otros estados y posicionar al Estado de México como una alternativa viable para la resolución de conflictos mercantiles”, sostuvo.

Macedo García destacó que, aunque actualmente los asuntos mercantiles representan una proporción menor dentro del total de casos atendidos, esto no refleja una baja actividad en el área, sino que muchos de estos conflictos se resuelven mediante mecanismos alternativos de solución de controversias, como la conciliación y el arbitraje, evitando así llegar a una sentencia judicial.

En contraste, detalló que los asuntos familiares y civiles continúan siendo los que concentran la mayor carga de trabajo en los tribunales mexiquenses, lo que obliga a mantener un equilibrio en la asignación de recursos y atención institucional.

Como parte del fortalecimiento de esta estrategia, el magistrado subrayó la importancia de estrechar la relación con el sector empresarial, incluyendo cámaras y confederaciones, para que actúen como aliados en la promoción del sistema judicial estatal. Indicó que estos acercamientos permitirán generar confianza entre inversionistas y facilitar la llegada de más casos al territorio mexiquense.

Asimismo, aclaró que esta vinculación con el sector privado no implica descuidar otras áreas del sistema judicial, ya que las competencias están claramente delimitadas y se mantiene el compromiso de atender todos los ámbitos con eficiencia.

En otro tema, el presidente magistrado abordó la posibilidad de futuras reformas al Código Penal estatal. Señaló que, si bien no existe actualmente un proyecto formal, no se descarta abrir el análisis para atender problemáticas relevantes como la sobrepoblación en centros penitenciarios y el fortalecimiento de mecanismos de denuncia, incluyendo la protección del anonimato en casos de extorsión.

Finalmente, Macedo García calificó como positivos los encuentros recientes con representantes del sector empresarial, al considerar que permiten generar un intercambio de conocimientos y avanzar hacia un sistema judicial más moderno, eficiente y alineado con las dinámicas económicas y sociales del país.