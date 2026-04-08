Escuelas del EdoMéx captan 33 millones de litros de agua pluvial

Toluca, Méx.- Con la captación de más de 33 millones de litros de agua pluvial en escuelas de la entidad, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, avanza en la implementación de soluciones sustentables mediante el programa “Escuelas de Lluvia”, con 220 sistemas instalados en igual número de planteles.

Estos sistemas, desarrollados con una inversión superior a 35 millones de pesos en 2024 y 2025, permiten recolectar, filtrar y almacenar agua de lluvia para su uso en las escuelas, lo que contribuye a reducir la dependencia de la red pública y garantizar el acceso al agua en los planteles educativos, en beneficio de más de 51 mil estudiantes en 84 municipios del estado.

Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, señaló que este programa forma parte de una estrategia para mejorar las condiciones de los espacios educativos, al incorporar soluciones que atienden necesidades básicas de las comunidades escolares.

Destacó que a través de estos sistemas también se ha logrado un ahorro equivalente a más de 3 mil pipas de agua y la conformación de 220 comités escolares que participan en el cuidado y aprovechamiento del recurso, de esta forma se fomenta la participación comunitaria y la cultura del uso responsable del agua.

Por último, Hernández Espejel indicó que para 2026, se prevé la instalación de 100 nuevos sistemas de captación, con el objetivo de ampliar la cobertura del programa y alcanzar un total de 620 acciones al término de la actual administración estatal.