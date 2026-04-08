Agilizan traslado de órganos y tejidos a través de la estrategia “Ola Verde”

Toluca, Méx.– Desde la puesta en marcha de la estrategia “Ola Verde”, en febrero de 2026, el Gobierno del Estado de México ha logrado el traslado prioritario, seguro y oportuno de tres hígados, un corazón, dos riñones, tejidos diversos y muestras de sangre para pruebas de histocompatibilidad.

Macarena Montoya Olvera, Secretaria de Salud, informó que esto es resultado de siete activaciones que se han realizado gracias a la coordinación interinstitucional; estas implicaron el apoyo para transitar en el menor tiempo posible por territorio mexiquense o partieron desde sus aeropuertos hacia diversos destinos en el país.

Las activaciones fueron: Al Centro Médico ISSEMYM Lic. Arturo Montiel Rojas, en Toluca, donde se trasladaron cuatro tendones y fascia lata.

Al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, en Ciudad de México, donde se envió un corazón.

Al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, en Ciudad de México, con el trasladó un hígado.

Al Hospital Regional de Alta Especialidad Ixtapaluca, donde se movilizaron muestras de sangre para pruebas de histocompatibilidad y un riñón. Y en el mismo trayecto se envió otro riñón para el Centro Médico ISSEMYM Lic. Arturo Montiel Rojas.

Al Aeropuerto Internacional de Toluca, al que se trasladó un hígado.

Al Centro Médico Nacional Siglo XXI IMSS, en Ciudad de México, donde se envió un hígado.

Al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, se transportaron muestras de sangre para histocompatibilidad.

Con estas acciones, se avanza en la consolidación de un sistema más eficiente, toda vez que la estrategia “Ola Verde” opera mediante una plataforma de coordinación para facilitar el traslado de órganos, tejidos, equipos médicos, personal especializado e insumos requeridos para trasplantes.