Familiares de jóvenes desaparecidos del EdoMéx en Sinaloa piden agilizar búsqueda

Toluca, Méx.- La diputada local del PRI por el distrito XV de Ixtlahuaca, Leticia Mejía, dio a conocer que familiares de cuatro personas desaparecidas desde el pasado 3 de febrero en Mazatlán Sinaloa se acercaron para solicitar apoyo y gestionar que las autoridades del Estado de México colaboren con las labores de búsqueda de los jóvenes originarios de Ixtlahuaca.

Se trata de Omar Javier y Gregorio Ramírez Sabino, así como Oscar García Hernández, originarios del municipio de Ixtlahuaca de Rayón, quienes desaparecieron en territorio sinaloense, situación que ha generado angustia entre sus familiares, particularmente su madre, quien ha encabezado la exigencia de avances en el caso.

La diputada dijo que intervino directamente con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, a fin de que se brindara acompañamiento institucional a la familia y se fortaleciera la coordinación con las instancias correspondientes.

Como resultado de este acercamiento, señaló que la mandataria estatal giró instrucciones para que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México estableciera contacto directo con los familiares, con el objetivo de dar seguimiento puntual al caso y colaborar en las acciones de búsqueda.

No obstante, la diputada subrayó que, hasta el momento, no se ha dado a conocer información concreta sobre avances en la localización de los cuatro desaparecidos, por lo que la familia continúa a la espera de resultados por parte de las autoridades.

Reiteró la importancia de mantener la coordinación entre entidades y de no dejar solos a los familiares, pues, las familias han realizado manifestaciones en la CDMX exigiendo avances para localizar a los jóvenes que solo fueron a vacacionar a ese puerto.