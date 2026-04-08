Avanza instalación de parabuses en el corredor Toluca–Metepec–Tenango

Toluca, Méx.- Continúa la colocación de parabuses en el corredor Toluca–Metepec–Tenango, en el Valle de Toluca, como parte de un proyecto enfocado en mejorar la infraestructura del transporte público en la región.

Sobre la avenida Paseo Tollocan–Pino Suárez ya se encuentran instalados los nuevos parabuses del denominado Corredor Natural, los cuales buscan ofrecer mejores condiciones para las y los usuarios.

El objetivo de este proyecto es que quienes utilizan el servicio de transporte público cuenten con paradas más claras, equipadas con asientos, información visible y una imagen más moderna.

Estos parabuses se distinguen por incorporar el logotipo de MOVIMEX, además de contar con espacios para sentarse y un tablero informativo que incluye el mapa de la ruta y del entorno, permitiendo a los usuarios identificar con precisión su ubicación.

El corredor abarcará aproximadamente 27 kilómetros, contará con 36 paradas y estará acompañado de unidades nuevas, carriles preferentes y un sistema de pago mediante la tarjeta MOVIMEX. Asimismo, se contempla su conexión con el Tren Interurbano El Insurgente.