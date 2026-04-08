SEDUI coordina planeación urbana en 16 municipios del Valle de Toluca

Chapultepec, Méx.– El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), encabezó una mesa de trabajo de la Comisión Metropolitana del Valle de Toluca, donde se abordó la actualización y armonización de los Planes Municipales de Desarrollo Urbano, herramientas clave para mejorar la calidad de vida de los 2.5 millones de habitantes de la región.

Estas sesiones técnicas son un espacio de diálogo para identificar y resolver problemáticas comunes de los 16 municipios de la región. El objetivo es construir una agenda urbana metropolitana basada en la colaboración institucional, donde los instrumentos de planeación dejen de ser documentos aislados y se conviertan en motores regionales de desarrollo humano.

Durante el encuentro, celebrado en el municipio de Chapultepec, se enfatizó que los planes municipales deben integrar ejes transversales como la movilidad eficiente, la protección del medio ambiente, la seguridad ciudadana y la gestión de riesgos. Se identificaron retos compartidos por las 16 demarcaciones participantes, tales como el combate al crecimiento urbano desordenado, la regularización de los usos de suelo y la demanda de infraestructura y servicios básicos.

El evento contó con la participación de Alejandro Guadarrama Gil, Director General de Planeación Urbana de la Sedui; Jazmín Delgado López, Presidenta Municipal de Chapultepec; así como representantes de Calimaya, Toluca, Xonacatlán, Metepec, Tenango del Valle, Mexicaltzingo, San Antonio la Isla, Ocoyoacac, Rayón, Otzolotepec, San Mateo Atenco, Lerma, Zinacantepec, Almoloya de Juárez y Temoaya.